Il Corona virus non ha risparmiato neanche i reali. Il principe Carlo d’Inghilterra è risultato positivo al tampone Covid-19. Carlo è in auto-isolamento insieme alla moglie, la duchessa della Cornovaglia Camilla, che però è risultata negativa al test. I due si trovano in auto isolamento nella loro tenuta in Scozia. La positività del principe è stata testata in un ospedale pubblico nell’Aberdeenshire. Secondo il suo portavoce, non è chiaro come Carlo abbia contratto la malattia, in quanto “negli ultimi tempi il principe ha presenziato numerosi eventi pubblici”.

la Regina Elisabetta e suo marito il principe Filippo, 98enne. Entrambi da giorni sono riparati nella loro tenuta di Windsor e già da tempo erano scattate misure a loro protezione: per questo hanno lasciato di recente il più affollato e potenzialmente pericoloso Buckingham Palace. Ma non è chiaro se e quando Carlo abbia incontrato la sovrana e suo marito negli ultimi giorni.

Prime polemiche anche sul presunto trattamento di favore ricevuto da Carlo: in Regno Unito per le persone normali è praticamente impossibile sottoporsi al test del coronavirus a meno che ci si ritrovi in gravi condizioni di salute. Il principe del Galles invece, come da comunicato ufficiale, sinora ha mostrato solo “sintomi lievi”. Condizione di norma assolutamente non sufficiente per farsi testare dalla sanità pubblica britannica.