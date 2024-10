I funerali della Regina Elisabetta II si terranno il 19 settembre all'abbazia di Westminster.

Ieri l'annuncio ufficiale del decesso della sovrana, 96 anni, fatto da Buckingham Palace dopo che la prima ministra Liz Truss ne è stata informata formalmente.

I funerali si terranno dopo dieci giorni dalla dipartita secondo un calendario già stabilito da tempo, durante il quale sarà tenuto il lutto. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. La Regina verrà poi sepolta nella cappella reale, a Windsor.

Il suo regno a servizio del popolo è durato 70 anni, 7 mesi e 2 giorni. Sedici i ministri che la Regina Elisabetta ha conosciuto, quattordici i presidenti Usa che ha incontrato e sette papi. E un altro record: quello del matrimonio più longevo tra i sovrani, 74 anni con il principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947 e scomparso il 9 aprile del 2021.

Intanto, Il nuovo re, Carlo III, e la regina consorte, sua moglie Camilla, sono tornati oggi a Londra Balmoral. Alle 19, ora italiana, ha tenuto il suo primo discorso.

Il primo discorso di Re Carlo III: “Mamma, grazie per il tuo amore”



Carlo III sarà ufficialmente proclamato Re domani, sabato 10 settembre, al St James's Palace di Londra, davanti a un corpo cerimoniale noto come Accession Council. L'orario della proclamazione è alle 11 ora italiana. L’annuncio sarà dato da un balcone del St James's Palace e un altro sarà letto al Royal Exchange nella City di Londra.

Le bandiere delle residenze reali sono state a mezz'asta ieri, giovedì 8 settembre, e rimarranno a mezz'asta fino alle 08:00 del mattino dopo l'ultimo giorno del lutto reale.