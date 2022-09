Il primo discorso di Re Carlo III: “Mamma, grazie per il tuo amore”

“Sarò al vostro servizio fino alla fine della mia vita”

Di: Redazione Sardegna Live

Carlo III è il nuovo Re e sua moglie, Camilla, è la Regina consorte.

Nato il 14 novembre 1948, il nuovo sovrano sale al trono all'età di 73 anni.

IL PRIMO DISCORSO - "Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore". Con queste parole è iniziato il primo discorso di Re Carlo III alla nazione britannica dopo la morte della madre, la regina Elisabetta II, all’età di 96 anni. "Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita". "Nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finche sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore".

"È un momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo", ha detto Carlo III. "William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni".

E ancora: "Provo affetto per Harry e Megan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano".

Le ultime parole, con gli occhi lucidi per “la mia adorata mamma”. “A te, mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per incontrare il mio caro papà, voglio solo dire questo: grazie. Grazie per il tuo amore e la tua devozione alla nostra famiglia, e alla famiglia di nazioni che tu hai servito, con così grande diligenza, lungo tutti questi anni. Possa un volo d'angeli accompagnarti, cantando, al tuo riposo”.

Carlo il 29 luglio 1981 sposò la giovane e bella Diana Spencer, un matrimonio seguito da tutto il mondo, ma che si rivelò un'unione infelice, conclusasi nel 1992. Una vicenda dolorosa, testimoniata da Lady Diana nella famosa intervista del 1995 a Martin Bashir in cui raccontava le difficoltà attraversate, confessava la propria infelicità, sfociata nella bulimia, e descriveva "un matrimonio a tre, quindi un po' troppo affollato", alludendo alla storia mai cessata tra Carlo e Camilla (75 anni). Una vicenda che si concluse tragicamente, con la morte di Diana nell'incidente a Parigi nel 1997.

Il Re incontrò Camilla Shand (Parker Bowles) nel 1970 a una partita di Polo. Si fidanzarono ufficialmente il 10 febbraio 2005 e si sposarono il 9 aprile 2005 a Windsor.