Si chiamava Hasna Aitboulahcen la prima donna kamikaze a essersi fatta esplodere in Europa. Lo ha fatto mercoledì mattina quando è scattata l’operazione delle teste di cuoio francesi.

Aveva 26 anni, era nata a Clichy-la-Garenne, in Francia. Secondo alcuni testimoni sotto il velo nascondeva dei lunghi capelli biondi.

Era la cugina di Abdelhamid Abaaoud, considerato la mente del massacro del 13 novembre 2015 a Parigi. Secondo le prime notizie, ancora da confermare, Hasna Aitboulahcen aveva cercato di unirsi all’Isis in Siria o in Iraq. Ma si era dichiarata disponibile al martirio anche in Francia, che definiva un Paese di «infedeli».

Secondo il canale televisivo Tf1, la giovane avrebbe preferito morire in agonia piuttosto che essere catturata viva.