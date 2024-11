Pandka, un bellissimo gatto bianco e grigio, è stato brutalmente ferito dal suo padrone per aver rubato un pezzo di pancetta mentre lui cenava.

La terribile notizia arriva da Cracovia ed è stata riportata da Il Gazzettino: il micio ha riportato gravissime ferite da taglio alla testa, alla schiena, all'addome e alle zampe, anche il bulbo oculare e la lingua sono stati danneggiati. Ora fortunatamente si trova in un rifugio al sicuro e ha ricevuto el cure adeguate.

Ad allertare la polizia sono stati i vicini di casa che hanno riferito la vicenda, il padrone di Pandka è stato denunciato, "Non avremo pace finché il proprietario di questo gatto non sarà ritenuto responsabile. Omeglio, il mostro che possedeva questo animale", si legge, come riporta Il Gazzettino, nella nota dell'ambulatorio in cui il micio è stato curato.

Dopo una complicata operazione di tre ore, Pandka si rifiutava di mangiare e veniva nutrito tramite un sondino, ma si sta lentamente riprendendo e il personale medico si è talmente affezionato a lui che non solo sta pagando le spese per le cure, ma ha anche aperto una raccolta fondi per sostenere le spese nella speranza che il gatto venga adottato.