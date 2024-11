Durante una puntata di una famosa fiction televisiva thailandese, "L'imperatrice di Ayodhaya", è comparso un gatto in preda alle convulsioni. Lo show è finito sotto accusa per maltrattamenti contro gli animali perché per alcuni, come riportato dalla Bbc, non è da escludere che il gatto sia stato portato a manifestare quei sintomi per rendere convincente la sua performance.

LA RISPOSTA DELLA PRODUZIONE

I produttori della fiction, spiega Skytg24, hanno affermato che non c'è stato alcun maltrattamento, allegando alla dichiarazione foto e video dell'animale.