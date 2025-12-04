È divenuta virale sui social l'ennesima performance del creator giapponese noto sul web con lo pseudonimo di Tohru Dance. L'influencer da milioni di views si diletta da tempo a danzare negli ambienti più diversi al ritmo dei principali successi della musica mondiale. Dai Daft Punk a Travis Scott, da Kanye West a Justin Bieber, ma anche musiche popolari e tradizionali da ogni angolo del globo. I tormentoni diventano travolgenti accompagnati dalle bizzarre sgambate di Tohru Dance.

L'ultimo video dell'influencer è stato dedicato a una "chicca" della musica italiana: il brano Gambale Twist dei Barrittas di Benito Urgu (correva l'anno 1964).

"Non è mai troppo tardi per iniziare a ballare – scrive Tohru nella didascalia che accompagna il video –. Oggi è il giorno più giovane della mia vita: sfida a 59 anni". Il post ha totalizzato quasi mezzo milione di visualizzazioni in poche ore totalizzando decine di migliaia di interazioni fra commenti, like e ricondivisioni.

GAMBALE TWIST, UN BRANO ICONICO

Gambale twist (letteralmente Il twist dello stivale) è il brano della faccia A del primo lavoro discografico del gruppo musicale oristanese I Barrittas, pubblicato nel 1964 e in seguito inserito nel primo album del complesso. È un twist accompagnato da parole in lingua sarda logudorese.

Il testo della canzone è un divertente invito rivolto ai pastori sardi: lasciare il gregge che impegnava la gran parte del loro tempo, cambiarsi i vestiti da lavoro e correre in pista per ballare il twist insieme alle ragazze rappresentate qui dal personaggio di "Filumena".

La prima storica formazione dei Barrittas era composta da Benito Urgu (voce solista), Antonio Albano (chitarra solista), Francesco Salis (chitarra ritmica), Antonio Salis (basso), Guido Cocco (organo) e Antonello Cocco (batteria).

TESTO DI GAMBALE TWIST

E lassa s'arveche (lascia le pecore)

Picca su caddu (prendi il cavallo)

Curre curre a ti cambiare (corri corri vai a cambiarti)

Pro su twist ballare (per ballare il twist)

Bogadi' su gambale (levati gli stivali)

AH AH AH

pro ballare su twist! (per ballare il twist)

Filumena ja er bellitta (Filomena è bellina)

Issa er lestritta pro ballare cun me (viene rapida a ballare con me)