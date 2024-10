È morto Jacques Chirac, l'ex presidente della Repubblica francese. A renderlo noto è stata la famiglia. Chirac aveva 86 anni, fu presidente della Repubblica dal 1995 al 2007. Da alcuni tempi si era ritirato dalla politica e della vita pubblica, trascorrendo gli ultimi anni con la moglie Bernadette nella sua casa di Parigi.

"Il presidente Jacques Chirac si è spento questa mattina tra i propri familiari. In pace", ha dichiarato il genero Frederic Salat-Baroux. In Assemblée Nationale, appena annunciata la scomparsa dell'ex capo dello stato, i deputati si sono alzati in piedi ed hanno osservato un minuto di silenzio.

Una lunga carriera politica nel corso della quale fu primo ministro e sindaco di Parigi, prima di diventare presidente per due mandati. Fu fondatore dei due principali partiti del centro-destra francese, il Raggruppamento per la Repubblica e l'Unione per un Movimento Popolare. Fu Primo ministro dal 1974 al 1976 con Valéry Giscard d'Estaing e dal 1986 al 1988 con François Mitterrand e Sindaco di Parigi dal 1977 al 1995. Nel 1995 divenne il ventiduesimo Presidente della Repubblica francese. Rieletto nel 2002 rimase in carica fino al 2007. In qualità di ex presidente, è stato membro di diritto del Consiglio costituzionale, anche se dal 2011 non partecipava più alle riunioni.