Da Malibu a Santa Monica, da Altadena a Calabasas e alla San Fernando Valley, un'epidemia di incendi continua a devastare Los Angeles, trasformando la città in uno scenario apocalittico. Il presidente Joe Biden ha criticato i politici che cercano di trarre vantaggio da questa tragedia, definendo la situazione attuale come una guerra urbana con più di diecimila case distrutte e 14 mila ettari andati in fumo. Il bilancio delle vittime confermate è di 11, mentre i danni stimati ammontano fino a 150 miliardi di dollari.

Le squadre di ricerca stanno lavorando instancabilmente per cercare eventuali sopravvissuti tra le macerie, mentre la Guardia Nazionale e la polizia si sono mobilitate per evitare saccheggi nelle aree evacuate. Un coprifuoco notturno è stato imposto per garantire la sicurezza di coloro che devono abbandonare le proprie abitazioni, con oltre 153 mila persone pronte a evacuare.

Il presidente Biden ha evidenziato casi di saccheggi verificatisi in seguito agli incendi, classificando la città come una zona di guerra. Le indagini sulle cause degli incendi sono in corso, con sospetti che si concentrano sulla rete elettrica come possibile origine delle fiamme.

La tensione politica aumenta, con il presidente eletto Donald Trump che chiede le dimissioni del governatore dem Gavin Newsom. Tuttavia, la sindaca Karen Bass ha respinto le accuse di inefficienza, focalizzandosi sul salvataggio delle vite e preparandosi all'arrivo dei venti violenti di Santa Ana.

L'emergenza delle assicurazioni non adeguate sta generando ulteriori controversie, con l'accusa alle compagnie di non aver aumentato i premi associati ai rischi climatici. Dopo pressioni statali, alcune compagnie hanno ritirato la decisione di annullare le polizze di migliaia di clienti, salvaguardando la popolazione da ulteriori difficoltà.

Mentre i vigili del fuoco professionisti e i detenuti addestrati lottano contro le fiamme, emergono storie toccanti di vittime, tra cui anziani e individui vulnerabili. La solidarietà e la collaborazione sono cruciali in questo momento di crisi.

Il governatore Newsom ha invitato il presidente Trump a visitare di persona le zone colpite dagli incendi, invitando entrambi a non politicizzare la tragedia ma a unirsi per affrontare insieme l'emergenza.