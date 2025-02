Un'importante base dell'esercito federale nel nord della Germania è stata presa di mira da sei tentativi di spionaggio con l'utilizzo di droni sconosciuti tra il 9 e il 29 gennaio. Questo è quanto riportato dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung, che fa riferimento a un rapporto confidenziale inviato al ministero della Difesa tedesco. La struttura in questione è quella di Schwesing, situata nello stato di Schleswig-Holstein, dove viene anche fornita formazione sul sistema Patriot al personale ucraino.

Secondo il rapporto citato dal giornale, i droni misteriosi hanno causato sei "incidenti di sicurezza" presso la base di Schwesing. Le indagini sono in corso per chiarire se si sia trattato di atti di spionaggio. La base ospita anche un centro di addestramento per missili terra-aria, dove i soldati ucraini vengono istruiti sull'uso dei Patriot.

Il rapporto evidenzia che i droni impiegati erano di tipo professionale e sono rimasti in aria per alcuni minuti con luci accese, facilitando così il loro rilevamento visivo e acustico. Nonostante siano stati effettuati diversi tentativi per deviare i droni, senza successo, si ipotizza che non fossero modelli disponibili in commercio. L'operatore dei droni non è stato identificato in nessuno dei sei casi.

Secondo fonti militari citate dalla Sueddeutsche, c'è preoccupazione che i droni possano provenire da navi nel mare del Nord o nel Baltico. Anche se si sospetta un coinvolgimento della Russia, al momento non ci sono prove concrete a supporto di questa ipotesi.