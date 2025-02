DeepSeek sta dominando l'elenco delle app mobili più scaricate in 140 mercati, con l'India che si distingue per il maggior numero di nuovi utenti. Il chatbot di intelligenza artificiale della startup cinese ha conquistato il primo posto sull'App Store di Apple dal 26 gennaio e ha mantenuto la sua posizione leader a livello globale da allora, secondo i dati di Appfigures, escludendo gli app store di terze parti in Cina. Bloomberg ha riportato che l'India ha contribuito al 15,6% di tutti i download sulla piattaforma sin dal suo lancio. Tuttavia, in Italia la piattaforma è stata bloccata su decisione dell'autorità per la privacy.

Il fondatore di DeepSeek, Liang Wenfeng, è diventato un eroe celebrato in Cina e ha ricevuto un caloroso benvenuto durante la sua visita per il Capodanno lunare alla sua città natale nella provincia del Guangdong, ora diventata una meta turistica grazie alla sua connessione con DeepSeek. Secondo i media locali e i post sui social, Liang è tornato martedì al villaggio di Mililing a Zhanjiang, una città portuale, dove è stato accolto con uno striscione rosso che lo ha proclamato "orgoglio della città natale" per l'onore riservato alla comunità locale, come riportato su alcuni post su Weibo. Il villaggio ha registrato un aumento dei "visitatori nazionali", secondo quanto pubblicato dal Yangcheng Evening News, un giornale di Stato con sede a Guangzhou, capoluogo del Guangdong.

DeepSeek, con sede a Hangzhou, ha suscitato interesse a Wall Street e nella Silicon Valley per aver sviluppato modelli di intelligenza artificiale a un costo molto inferiore e con una potenza di calcolo superiore rispetto alle aziende tecnologiche americane come OpenAI, Google e Meta Platforms che di solito investono in tali progetti.