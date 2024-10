Il termine cloud è d’uso sempre più comune e frequente. In generale, esso fa riferimento ad una sorta di spazio sicuro e blindato nel quale vengono riposti tutti gli assets digitali di un’azienda.

Prima di spiegare in dettaglio il suo funzionamento, dobbiamo far riferimento ad un altro fenomeno indirettamente correlato, ovvero quello di dematerializzazione dei documenti. Attualmente la nostra società procede verso la trasformazione della documentazione cartacea in digitale quale vantaggio competitivo in termini di efficienza e sicurezza.

Per conservare tutti i dati di un’azienda, quindi, il cloud va a sostituirsi al vecchio archivio, tuttavia questa definizione potrebbe risultare un tantino riduttiva. Difatti, oggi esistono soluzioni come il cloud di Microsoft che offrono potenzialità più ampie e altamente personalizzabili in base alle esigenze dell’organizzazione.

Gli utilizzi e le potenzialità delle soluzioni cloud per aziende

Al giorno d’oggi, infatti, esistono piattaforme open cloud grazie alle quali è possibile accedere ad un’infinità di servizi pre-configurati, selezionati accuratamente in base al modello di business e alle esigenze interne di crescita. Tutte queste funzionalità sono fondate sui principi dell’intelligenza artificiale, del machine learning, degli analytics avanzati, della sicurezza e del popolare “Internet Of Things”.

Agli occhi di un profano tutto ciò potrebbe sembrare l’equivalente di un’entità fantascientifica, ma la realtà è che ci riferiamo a prodotti ad alta efficienza il cui utilizzo è decisamente pratico e funzionale.

Per di più queste soluzioni sono ideate in modo tale da favorire l’integrazione semplificata in azienda e, quindi, per avvicinare tutti i collaboratori eliminando gli ostacoli d’uso. Quando sentiamo parlare di “interfacce intuitive”, quindi, ci riferiamo a software il cui impiego favorisce l’inserimento nel modus operandi di un’azienda.

I vantaggi per l’azienda

Questi sistemi cloud e tutte le applicazioni direttamente correlate offrono alle organizzazioni il massimo dell’efficienza. In altre parole, software e automazioni si sostituiscono all’essere umano non per rimpiazzarlo sul posto di lavoro, ma per favorire la sua produttività.

Grazie agli strumenti di open cloud e all’intelligenza artificiale, quindi, i collaboratori possono essere spostati da mansioni organizzative e ripetitive verso aree di lavoro più gratificanti e strategiche per l’azienda.

Semplificare, ottimizzare, incrementare

Il primo vantaggio derivante dall’utilizzo di questi strumenti risiede nella sicurezza di poter reperire qualsiasi dato o asset aziendale con estrema rapidità ed efficienza anche da remoto. Questo è in linea con l’evoluzione dello smart working e con la necessità di rimanere connessi al luogo di lavoro senza essere fisicamente presenti. Inoltre, questi sistemi favoriscono la produttività dei team di lavoro e di avere sempre sotto mano la panoramica degli effort, essenziale per amministrare meglio budget e risorse e, dunque, posizionarsi in modo più competitivo sul mercato globale.

Ovviamente dobbiamo tener conto anche del vantaggio sostenibile che tali soluzioni offrono perché questi strumenti aiutano a gestire meglio le risorse finanziarie e tangibili. In altre parole, un cloud, un software di automazione e le applicazioni AI oggi non tolgono posti di lavoro, ma aiutano a migliorare il work environment attirando risorse e migliorando gli output in termini di competitività ed efficienza.