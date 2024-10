Notte di paura per Gianluigi Donnarumma e compagna a Parigi. Il portiere della nazionale e della squadra della capitale francese è stato rapinato a casa sua. A riportare la notizia è stata Rmc Sport.

Secondo quanto appreso dalla testata francese, Donnarumma e la fidanzata sarebbero stati legati e spogliati da diversi uomini che hanno fatto irruzione nell'appartamento sfondando la porta. Lo stesso custode sarebbe stato aggredito e legato dai rapinatori.

Pare che il bottino sia stato di circa 500mila euro. Diverse le persone ricercate dalle autorità. Il portiere e la compagna sono riusciti a scappare e rifugiarsi in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione, intorno alle 3:20.

L'allarme è stato lanciato dal personale dello stesso albergo. Donnarumma e compagna sono stati portato in ospedale in stato di choc, per le cure necessarie.