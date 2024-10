Drammatico episodio a Parigi: una bambina di tre anni è stata trovata morta in una lavatrice all'interno di un appartamento del 20esimo arrondissement.

"A prima vista la bambina non presentava tracce di percosse", ha detto una fonte a BfmTv. A fare la tragica scoperta è stato il padre della piccola, dopo che la famiglia l'aveva cercata per tutto l'appartamento.

L'elettrodomestico era spento. Aperta un'inchiesta da parte delle forze dell'ordine per ricercare le cause della morte. Estratta in condizioni disperate dai soccorritori, non è stato possibile rianimarla.