Candele accese alle finestre per rendere omaggio alle vittime di Parigi. L'iniziativa corre in Francia su Twitter con l'hashtag #bougiespourParis, con molti utenti che postano le foto delle loro candele accese.

I francesi vogliono così esprimere il loro dolore, dato che la prefettura ha vietato manifestazioni nella zona di Parigi.

Ecco il messaggio che sta facendo il giro del mondo:

“Avviso per tutte le nazioni, etnie e religioni diverse.

Questa sera, alle h.22, accendiamo una candela su tutte le finestre delle abitazioni come solidarietà per il popolo francese e...condanna per il massacro avvenuto!

Siamo tutti fratelli!

Che brilli ovunque lo spirito di vita. ..e non bagliori di morte!

Passaparola"!