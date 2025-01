Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato Shamsud-Din Bahar Jabbar come l'individuo responsabile dell'attacco avvenuto ieri a New Orleans, che ha provocato almeno 15 vittime secondo il nuovo bilancio ufficiale. Biden ha dichiarato che Jabbar era un cittadino americano con un passato nel servizio militare e nella riserva, e che aveva pubblicato video sui social media in cui esprimeva la sua intenzione di commettere omicidi. Durante una conferenza stampa a Camp David, il presidente ha affermato che l'attentatore era ispirato dall'Isis e che le autorità stanno investigando eventuali collegamenti o complici, inclusa la possibile relazione tra l'attacco a New Orleans e l'esplosione di un Tesla Cybertruck di fronte al Trump Hotel a Las Vegas, che ha causato la morte di una persona.

Biden ha menzionato che entrambi i veicoli, il Cybertruck e il F-150 utilizzato nell'attacco a New Orleans, erano noleggiati tramite l'app Turo, sollevando l'ipotesi di una connessione tra i due eventi. L'esplosione del Tesla Cybertruck a Las Vegas è al centro di un'indagine per possibili atti terroristici. Sebbene il New York Post abbia riportato il coinvolgimento di Turo, gli investigatori hanno chiarito che non ci sono prove concrete di un legame tra i due incidenti.

Ulteriori sospetti su complici dell'attentatore di New Orleans sono emersi da un video di sorveglianza nel quartiere francese, che mostra tre uomini e una donna mentre posizionano ordigni esplosivi simili a quelli trovati nel veicolo dell'aggressore. Gli esplosivi rudimentali, descritti come 'pipe bomb', erano celati all'interno di frigoriferi e dotati di un sistema di detonazione a distanza. All'interno del veicolo è stato rinvenuto anche un telecomando.