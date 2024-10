Una babysitter di 53 anni di Los Angeles ha picchiato a morte una bimba di quattro anni, poi ha caricato il corpo senza vita su un autobus per raggiungere l’ospedale, perso così attimi preziosi.

La madre della piccola si trovava fuori città.

I medici del nosocomio non hanno potuto far altro che constatare la morte della bambina per “trauma addominale compressivo”.

La babysitter è stata arrestata con l'accusa di aggressione e omicidio di un minore. Interrogata, si è dichiarata innocente.

Il nonno della bambina si è detto “devastato” dalla perdita: “L'unica cosa che mi sento di dirvi - ha dichiarato - è che era un angelo che non ha mai fatto nulla di male nella sua vita”.