Panico in pieno centro a Bruxelles, dove un uomo è sceso dallo scooter e ha sparato diversi colpi, forse di fucile, poi si è dato alla fuga.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero 2 morti e diversi feriti. A dare la notizia il quotidiano belga Le Soir.

È caccia al killer e le indagini sono già scattate per capire se possano esserci collegamenti con i fatti che si stanno verificando in questi giorni in Medio Oriente.

Aggiornamento 16 ottobre 2023 ore 21:36. Il sospetto attentatore compare in un video e rivendica l'appartenenza all'Isis.

Aggiornamento 17 ottobre 2023 ore 08:24. Attentatore ancora in fuga, interrotta la partita Belgio-Svezia.

Aggiornamento 17 ottobre ore 08:54. Fermato il presunto attentatore.

Aggiornamento 17 ottobre 2023 ore 15:00. L'attentatore è morto.