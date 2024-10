"Più persone ne vengono a conoscenza, meno tempo servirà per raggiungere l’obiettivo della nostra raccolta fondi di 2.500 euro per 10.000 mascherine. Capiamo le tante difficoltà del momento, soprattutto economiche ma basta 1 euro affinché quattro senza tetto possano avere la loro mascherina. Susan e Antonello".

Un bellissimo esempio concreto di solidarietà che ha pure un pezzetto di Sardegna, da Pattada, terra d'origine del fotoreporter, Antonello Zappadu, non nuovo ad iniziative benefiche per aiutare chi soffre. Soprattutto, in quelle aree della Colombia dove si tocca con mano la povertà.

Santiago de Cali (Cali) due milioni e mezzo di abitanti, più di un milione a rischio di povertà. Adolfo Pérez Esquivel, argentino, Premio Nobel per la Pace ebbe a dire: ”La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà”.

Il covid-19 ha colpito mezzo mondo e si appresta a colpire l’altra metà del pianeta. Nazioni ricche, potenze mondiali sono afflitte da questo “mostro” con decine di migliaia di morti. Nazioni e Potenze organizzate al meglio, tanto da poter costruire dal nulla, e in soli dieci giorni, ospedali moderni con attrezzature all’avanguardia. Eppure paesi come l’Italia, la Spagna, la Francia e presto l’Inghilterra sono al collasso sanitario, così come si prepara allo sfacelo New York e l’intero stato Nord Americano.

"L’idea è venuta a Susan, mia moglie - scrive Antonello Zappadu - l’aveva già pensata qualche anno fa quello di preparare pasti pronti nella nostra cucina e distribuirli agli abitanti nella strada, in breve organizzò una struttura che reperisse fondi, che acquistasse prodotti alimentari e li cucinasse per distribuire pasti caldi, coinvolgendo anche i miei due figli adolescenti, ogni quattro sere alla settimana per mesi e mesi i dimenticati potevano pasteggiare con un pasto caldo. Riuscirono a distribuire anche abbigliamento e medicinali.

Ora la situazione è diversa il Covid-19 non ci permette di avere incontri ravvicinati con loro, i nostri due ragazzi sono ancora adolescenti, il pericolo di un contagio da virus è concreto. Le stesse autorità ci impongono solo due uscite alla settimana con un sistema che si chiama “Pico y Cédula”: l’ultimo numero del documento d’identificazione regola la nostra uscita di casa e solo per approvvigionarci e pagare i servizi. Con un euro si riesce ad acquistare quattro mascherine, con 1 euro si possono comprare 1,5 kg. di riso, alimento basilare nella cucina Sudamericana. L’idea, forse illusoria ma possibile, è quella di acquistare con 2.500 euro 10mila mascherine e consegnarle alle ONG che operano qui in Cali affinché le distribuiscano agl’invisibili del Centro di Cali, comprare viveri e distribuirli, in modo capillare, nelle case che espongono i banchetti con il sistema (Prendi se ti necessita. Dona se puoi) nei quartieri più a rischio di povertà. Tutto sarà rendicontato in queste stesse pagine, ogni settimana pubblicheremo entrate ed uscite. Relazioneremo quello fatto e i programmi a breve termine. Aspettiamo insieme alle donazioni anche consigli, idee, una vostra collaborazione è gradita. Grazie da parte di Antonello e Susan".

INFO: https://www.zappadu.com/2020/04/08/solidarieta/?fbclid=IwAR04VhsvudtmrR_QQ-9-a3Qw1lw69opyMubfoSoCOn4YNybKsQhlJB1q-fE