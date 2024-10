E' morta a 96 anni la regina Elisabetta. Nelle scorse ore era stato diramato il comunicato dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La sovrana era stata raggiunta dai familiari e nelle ultime ore era aumentato il pessimismo.

L'ultimo impegno ufficiale lo scorso 6 settembre, quando aveva ricevuto il dimissionario Boris Johnson. Già ieri la regina aveva saltato una videoconferenza.

Elisabetta si trovava a Balmoral, in Scozia, per le vacanze estive. Il comunicato ufficiale arriva dall'account Twitter della Famiglia Reale: "La Regina è morta in pace questo pomeriggio".

