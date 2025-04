L'attore Val Kilmer, celebre per le sue interpretazioni in "Top Gun", "Batman" e "The Doors", è morto a Los Angeles all'età di 65 anni a causa di una polmonite, come confermato da sua figlia Mercedes Kilmer, informazione riportata dal New York Times.

Kilmer aveva lottato contro un cancro alla gola nel 2014 che gli aveva causato problemi vocali, affrontando la malattia con coraggio. La sua voce è stata ripristinata tramite intelligenza artificiale per il film "Top Gun: Maverick" del 2022, grazie alla determinazione del suo amico e co-protagonista Tom Cruise che ha voluto fortemente la sua partecipazione al progetto.

Dopo aver iniziato la sua carriera come attore teatrale, ha ottenuto successo negli anni Ottanta grazie alle sue interpretazioni carismatiche in film come "Top Secret" (1984) e "Scuola di geni" (1985). È stato Iceman in "Top Gun" e nel sequel "Maverick", scelto personalmente da Tom Cruise nel 2022, e ha interpretato Batman in "Batman Forever". Ha dato vita a Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone.