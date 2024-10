Meno tasse per chi fa figli, anche a costo di ridurre le detrazioni fiscali a chi figli non ne ha. Il governo è al lavoro sulla manovra che il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha ipotizzato sui 5-6 miliardi. Obiettivo è “agevolare fiscalmente la natalità aiutando le famiglie e garantendo la sostenibilità del sistema economico”, ha spiegato al Foglio.

Si pensa anche di “cambiare le regole delle detrazioni fiscali” a favore di chi sceglie di avere figli anche a costo di rivedere “le agevolazioni per chi invece non ne ha”.

Per Giorgetti è importante sollevare il dibattito sulla denatalità in Italia e fare in modo che la politica ne discuta poiché “il Paese è di fronte a un’emergenza demografica che mette a rischio il sistema sociale”. Previsti anche aiuti per le mamme al lavoro e interventi sui fondi pensione.

La Lega punta invece sulla 'flat tax per gli autonomi anche oltre 85mila euro' di reddito.

Il centrodestra intanto candida il sindaco di Genova Bucci per il dopo-Toti a presidente della Regione Liguria. L'annuncio in una nota congiunta di Meloni, Salvini, Tajani e Lupi: 'È la persona giusta. Ha dimostrato di essere un ottimo amministratore'. Per il Pd è invece di una 'scelta irrispettosa verso i cittadini di Genova'.