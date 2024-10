7 voti su 13 incoronano Matera Capitale europea della Cultura 2019. Un risultato netto che ha fatto fuori le concorrenti Cagliari, Siena, Perugia-Assisi, Lecce e Ravenna.

A comunicare il verdetto al Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, Steve Green, presidente della Commissione Ue che in questi mesi si è occupata di valutare quale città, fra le tante candidate, avesse i requisiti migliori per fregiarsi del prestigioso titolo.

La città lucana condividerà il titolo con la città bulgara di Plovdiv.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, conferma le parole di ieri dicendo che "Al di là del risultato, noi continueremo col lavoro svolto fino ad oggi portando avanti il progetto grazie a tanti volontari e ai cittadini che ci hanno sostenuto".

L'auspicio è proprio questo, che la città di Cagliari, sostenuta da tutta la Sardegna, arrivi ad avere un respiro internazionale tale da garantire maggiori possibilità di successo in occasioni come questa. Già stavolta, il capoluogo sardo, aveva ottenuto un ottimo risultando accedendo in finale e avendo la meglio su altre candidature prestigiose come quelle di Pisa, Palermo e Venezia.