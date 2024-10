Il 17 Ottobre il Portogallo e la Sardegna si uniranno in preghiera e la musica della nostra terra sarà protagonista attraverso la voce della cantante Maria Giovanna Cherchi.

Dopo essere stata la voce delle visite pastorali dei due papi e dopo aver avuto il privilegio di cantare nella Grotta di Lourdes, la cantante bolotanese canterà nella basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima nella Cova Da Iria dove sono sepolti i tre pastorelli.

Inoltre, avrà il privilegio di intonare i canti sacri in lingua sarda nella cappellina delle apparizioni dove è custodita la statua in legno della Madonna, scolpita dalla' artista Jose' Ferreira Thedim nel 1920, sotto indicazione di Lucia, nella sua corona è custodito il proiettile estratto dal corpo del Santo Padre Giovanni Paolo II .

La cantante, insegnante di Religione Cattolica si è detta felicissima per la nuova esperienza che dovrà presto vivere.

"Vado a Fatima per la prima volta da pellegrina tra pellegrini, la mia voce è al servizio e sarò felice se riuscirò ad aiutare a pregare e contemplare Gesù Cristo - ga detto Maria Giovanna Cherchi -. Quando sarò davanti a quel bellissimo simulacro o in visita ad Aljustrel, paese natale di Giacinta, Francesco e Lucia e a Valinhos, dove ai tre pastorelli apparve l’Angelo della Pace, ricorderò la mia Sardegna e tutti coloro che mi hanno chiesto una preghiera, sono certa che la Madonna non risparmierà la sue grazie".