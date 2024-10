Dopo aver evitato lo scenario peggiore, ovvero l’esclusione dalla serie D, l’Olbia programma la futura stagione. Nelle prossime ore firmerà il nuovo allenatore Marco Amelia ma inizia anche a muoversi qualcosa sul fronte giocatori.

Uno dei nuovi arrivi dovrebbe essere Cristian Totti, figlio del campionissimo della Roma, Francesco. Il centrocampista offensivo, cresciuto nelle giovanili della Roma, è poi passato al Frosinone dove ha esordito con la Primavera. Sembrava in procinto di passare all’Avezzano ma alla fine firmerà con il club gallurese.

Non è l’unico rinforzo per l’Olbia. In arrivo, tra gli altri, l’ex difensore di Foggia, Como e Parma, Cristian Anelli. Confermati, invece, Arboleda e La Rosa, quest’ultimo capitano dei bianchi nella passata stagione.