La pianta erbacea annuale Valerianella Locusta fa parte della famiglia delle Valerianecee, si trova un po’ ovunque e non va confusa con la Valeriana Officinalis, che possiede caratteristiche differenti.

Conosciuta anche come Insalata Valeriana, Soncino (o Songino), Dolcetta, Gallinella, Lattughella e Formentino, è un ortaggio a foglia molto facile da coltivare. Si raccoglie dal mese di ottobre ed è molto abbondante tra gennaio e febbraio, mentre in marzo produce un fusto coperto di fiorellini azzurri. Le sue foglie morbide e lisce si sviluppano formando delle rosette serrate: per raccoglierla, è sufficiente pinzare la base delle foglie appena sopra la radice.

Si semina in modo semplice nell’orto, ma anche in un vaso sul balcone, resiste bene al freddo e non ha bisogno di particolari cure colturali, quindi è l’ideale per chi non possiede un terreno ma vuole cimentarsi ugualmente nella coltivazione.

La Valerianella può regalare grandi soddisfazioni grazie al suo ottimo gusto e ai suoi importanti elementi nutrizionali, infatti possiede una grande tradizione nella cucina tipica italiana.

La prelibatezza della settimana

Deliziosa in insalata accompagnata da qualche noce sminuzzata, un filo d’olio di noce e qualche goccia di aceto balsamico, la Valerianella si può gustare anche con una vinaigrette preparata con senape, aceto aromatizzato alle more, olio d’oliva, qualche pezzetto d’alga e un pizzico di aglio orsino fatto essiccare e polverizzato.

Soprattutto in inverno, la Valerianella si può utilizzare per preparare un’ottima minestra: tagliate a tocchetti una patata per poi farla rinvenire con una noce di burro e una bella manciata di foglie di Valerianella. Aggiungete poi un litro d’acqua, un dado di pollo, salate e pepate quanto basta e lasciate cuocere per mezz’ora. Guarnite poi con panna liquida, dadini di pancetta grigliati e crostini fritti a piacere.

Aneddoto magico

Per individuare la Valerianella migliore nascosta tra i prati, nei fossati o all’ombra delle siepi, dovrete aguzzare la vista al meglio. Ma una volta raccolta, preparata e gustata, la magia che libera sarà assicurata!

Si dice sia addirittura miracolosa viste le sue innumerevoli proprietà nutrizionali: ricca di vitamine C, B9 e di omega 3, aiuta a combattere stress e depressione; rappresenta inoltre un vero e proprio elisir di giovinezza grazie agli innumerevoli antiossidanti che contiene.