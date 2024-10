Svolta nelle indagini sull’omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera 52enne, madre di 2 bambini, uccisa ieri a coltellate nell’androne del condominio in cui viveva con l’anziana madre.

È stato infatti fermato un uomo, un 45enne di nazionalità marocchina che in passato ha avuto una relazione con la vittima. La notizia è stata riportata da TgCom24. L’uomo è stato bloccato nella notte non lontano dal luogo dell’omicidio ed è stato portato in questura per l’interrogatorio con altri indiziati.

Dopo l’interrogatorio, per il 45enne è scattato il fermo con l’accusa di omicidio volontario.