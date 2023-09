Rossella, uccisa a coltellate. Le urla sentite dai vicini: “Basta, ti prego”

È caccia al killer. La donna era mamma di 2 bimbi

Di: Alessandra Leo, foto RomaToday

L’ennesimo femminicidio in Italia, stavolta nel quartiere Trionfale a Roma, nell’androne del condominio dove Rossella Nappini, infermiera 52enne e mamma di due bambini, abitava con l’anziana madre da quando si era separata.

La donna è stata brutalmente uccisa a coltellate, probabilmente una persona che conosceva, ora in fuga. L’allarme è stato dato dai suoi vicini quando hanno visto il suo corpo senza vita riverso in terra in una pozza di sangue con diverse ferite all'addome, procurate da un'arma da taglio.

Come riportano Il Messaggero e Leggo, ci sono diverse persone sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, e sono uomini che, a vario titolo e per diverse ragioni, avevano o avevano avuto rapporti con la vittima, tra cui l'ex compagno.

Nel suo passato c'era anche uno stalker, che una volta le aveva scritto "Ti amo" con la vernice sull'auto. In tanti testimoniano di aver sentito urla nei minuti precedenti all'omicidio. “Basta, ti prego, fermati”, avrebbe detto la donna al suo assalitore mentre la stava colpendo.