I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina verso le 11:00 per un incidente stradale in via Imperia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate in prossimità di un incrocio.

Una delle vetture a causa dell’impatto è stata sbalzata fermandosi su un fianco al centro della carreggiata. La squadra dei pompieri ha collaborato con i sanitari del 118 per portare soccorso al conducente, che è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto era presente anche la Polizia locale. Non si segnalano ulteriori feriti.