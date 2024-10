Cristian Medda, 20enne di Serramanna, è morto la scorsa notte, forse a causa di un colpo di sonno, sulla strada provinciale 58 al chilometro 3, all'altezza di Sanluri, nel Medio Campidano (SU), dove ha perso il controllo dell’auto sull'asfalto reso viscido dalle recenti piogge, ed è andato prima a sbattere contro un ponticello, poi contro un albero, perdendo la vita sul colpo.

Cristian è la 28esima vittima delle strade sarde in soli due mesi.

Il comune di Serramanna probabilmente proclamerà il lutto cittadino per lunedì, quando si svolgeranno i funerali del giovane nella chiesa di Sant'Ignazio.

"Un brutto risveglio per una comunità che è sconvolta", come dice il sindaco della cittadina Gabriele Littera. "Perdiamo un concittadino e quando, come in questo caso, si tratta di un giovane la cosa ci rattrista ancora di più. Cristian era un ragazzo serio e l'anno scorso aveva partecipato al bando ed era stato premiato con una borsa di studio comunale".

Dopo la maturità, aveva deciso di iscriversi in Giurisprudenza, ma per mantenersi lavorava in un bar-pub nella vicina Sanluri. "Questa tragedia viene ulteriormente amplificata perché non solo Cristian aveva 20 anni, ma anche perché è accaduta mentre rientrava dal lavoro", conclude il primo cittadino.