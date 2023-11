Tragico incidente stradale tra Sanluri e Samassi: muore 20enne

La vittima, barista di Serramanna, rientrava da una serata di lavoro

Di: Alessandra Leo

Tragedia della strada attorno alle 3 del mattino tra Sanluri e Samassi sulla Sp 58 al chilometro 3.

Per cause ancora in corso di accertamento, tra cui la scivolosità della strada dovuta alle recenti piogge, un 20enne ha perso il controllo dell’auto ed è andato prima ad sbattere contro un ponticello, terminando infine la propria corsa contro un albero, morendo probabilmente sul colpo.

La vittima si chiamava Christian Medda, lavorava come barista a Sanluri e stava rientrando da una serata di lavoro a bordo dell’auto di proprietà della madre. I documenti di guida e di circolazione del giovane sono risultati essere in ordine.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Lunamatrona con i colleghi di Nuraminis e di Sanluri, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza medicalizzata del 118. I Carabinieri hanno effettuato una serie di rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell'evento.