Dopo un weekend di Santa Lucia all’insegna del sole e delle temperature miti, l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario. A partire da lunedì sera, infatti, una perturbazione atlantica romperà la stabilità atmosferica, portando piogge diffuse e le prime nevicate a quote basse, soprattutto al Nord.

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, il peggioramento entrerà nel vivo nella giornata di martedì 16 dicembre, che si preannuncia come la più critica. Al mattino le precipitazioni interesseranno in particolare il Nord-Ovest, la Toscana, la Sardegna e la Sicilia. Con il passare delle ore, il fronte perturbato si sposterà verso est, estendendo il maltempo a gran parte del Centro-Nord e al settore ionico tra Sicilia e Calabria.

La situazione sarà migliore sul versante adriatico, peggiore in Piemonte dove la neve potrebbe cadere fino a 200-400 metri di quota sul settore meridionale, a causa di un "cuscinetto di aria fredda". Con "cuscinetto di aria fredda", in meteorologia, si definisce uno strato di aria fredda più pesante che si accumula nelle zone pianeggianti e nei fondivalle, favorendo gelo, nebbie e fenomeni come la "neve da addolcimento": l'aria fredda al suolo fa sì che la neve possa imbiancare anche superfici a bassa o bassissima quota. Vedremo quindi a che quota nevicherà martedì. Con Santa Lucia il tramonto avverrà sempre più tardi, poi con la perturbazione di martedì 16 dicembre lo smog verrà "cacciato via" dalla Pianura Padana e dai grandi centri urbani in generale.

LA SITUAZIONE IN SARDEGNA (fonte Arpas Sardegna)

Previsioni per domenica 14 dicembre 2025

Cielo poco nuvoloso con locali addensamenti principalmente sul settore orientale e meridionale. Aumento della copertura nuvolosa nel corso della serata. Locali nebbie o foschie nelle prime ore del mattino.

Temperature: minime in lieve diminuzione sul settore orientale e stazionarie altrove, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali con locali rinforzi sulla costa meridionale.

Mari: poco mossi, localmente mossi nel settore sud-occidentale, con moto ondoso in leggero aumento in serata.

Previsioni per lunedì 15 dicembre 2025

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati anche moderati a partire dal settore sud-orientale in estensione a tutta l'isola nel corso della giornata.

Temperature: minime da lieve a moderato aumento, massime in lieve aumento sul settore settentrionale e stazionarie altrove.

Venti: deboli o moderati da Est Sud-Est, con locali rinforzi sino a forti sulla costa meridionale ed orientale.

Mari: mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo sarà nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Per mercoledì si prevede cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature minime saranno in aumento martedì e in moderato calo il giorno seguente, mentre le massime rimarranno pressochè stazionarie. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da sud-est nelle prime ore della giornata di martedì tendenti all'attenuazione e alla variabilità. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in leggero calo nel corso della serata di mercoledì.