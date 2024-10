In programma per il 28, 29 e 30 settembre, la seconda edizione del Week End dei Musei nel Nuorese, organizzata da Distretto Culturale del Nuorese Atena della Sardegna, con il contributo della Camera di Commercio di Nuoro e della Fondazione di Sardegna.

I paesi del Nuorese coinvolti in questa iniziativa sono dieci, venti i musei, e saranno sviluppati dei laboratori didattici per bambini, conversazioni sulle mostre, concerti e tante altre novità.

Francarosa Contu, coordinatrice del Tavolo dei Musei, ha ricordato che "la vera forza di questo lavoro riguarda la volontà dei rappresentanti dei musei che si sono impegnati a costruire un programma di eventi che, attraverso attività, laboratori e iniziative per bambini e adulti, potessero raccontare l'offerta culturale del territorio, i personaggi e le opere dell'Atene sarda".

Tra i musei da visitare la casa natale di Grazia Deledda e il Santuario Nuragico Tanca Manna a Nuoro, il museo delle Maschere Mediterranee a Mamoiada, il museo Nivola a Orani, la fonte Sacra nuragica di Su Tempiesu a Orune e i murales di Orgosolo. "Quest'anno sarà possibile partecipare a visite guidate in inglese - ha spiegato Agostino Cicalò presidente del Distretto culturale e della Cciaa -. Oltre ai musei e ai presidi culturali sarà possibile visitare importanti siti archeologici del territorio. L'obiettivo dell'iniziativa, in corso per tutto il 2018,è celebrare in tutta Europa il ricco patrimonio culturale che caratterizza la nostra identità. Lo slogan dedicato è "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro".

"Siamo lieti di presentare l'iniziativa nelle sale del nostro museo, che attualmente ospitano La Bohème, H. De Toulose-Lautrec e i maestri di Montmartre - ha detto il direttore del Man Luigi Fassi - convinti dell'importanza di proporre un'offerta culturale integrata tra le diverse strutture museali del territorio".

Il programma del Week end dei Musei rientra negli eventi organizzati in tutta Italia per l’anno Europeo del Patrimonio culturale, promosso a livello nazionale e internazionale attraverso dei canali appositi dedicati all’iniziativa.