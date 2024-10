Il Comune di Nuoro informa che, attraverso il lavoro del settore dei Servizi alla Persona, si è accreditato con l’INPS per la voucherizzazione degli asili nido comunali. In questo modo i genitori dei bambini che frequentano gli asili nido comunali, potranno richiedere il rimborso per le spese effettuate durante l’anno educativo 2015/2016.

Il procedimento è disciplinato dall’ L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato prorogato anche per l’anno 2016 dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità).

Come si legge dal sito dell’INPS possono accedere al contributo le lavoratrici dipendenti pubbliche o di un privato datore di lavoro e le lavoratrici iscritte alla gestione separata che si trovano, al momento della presentazione della domanda, negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo parentale.

Il contributo arriva fino alla cifra di 600 euro mensili e viene erogato direttamente all’asilo nido scelto dai genitori. L’assessore Valeria Romagna invita le famiglie interessate a presentare le domande che dovranno essere inoltrate direttamente alla sede nuorese dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.