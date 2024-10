Cresce la tensione a Villacidro, dove questa notte si è scritto l'ennesimo capitolo di una battaglia senza esclusione di colpi. Da due settimane il palazzo del municipio è occupato giorno e notte dai cittadini in rivolta contro il caro-Tari. Il braccio di ferro tra la Giunta Comunale e il Comitato autonomo sorto per manifestare il disagio della popolazione ha portato a un dibattito dai toni spesso accesi.

Stanotte la centralissima Via Aldo Moro è stata tappezzata da ignoti con durissimi volantini di protesta indirizzati al sindaco Teresa Pani e al marito Sirio Marroccu, parlamentare del Partito Democratico.

Il testo dei volantini è il seguente:

" COMITATO SPONTANEO VILLACIDRO

SIRIO MARROCCU HA FATTO FALLIRE LA VILLACIDRESE

TERESA PANI VUOLE FAR FALLIRE IL COMUNE

VERGOGNATEVI FALLITI INCAPACI AD AMMINISTRARE

DIMISSIONI".

Marco Pibiri, rappresentante del Comitato, ha contattato la redazione di Sardegna Live per rilasciare una dichiarazione a proposito dell'accaduto "I volantini offensivi comparsi questa notte a Villacidro sono stati realizzati e distribuiti a nostra insaputa. Il Comitato no-Tari è assolutamente estraneo a questo atto da cui prendiamo le distanze. A meno che non si sia formato nella notte un nuovo comitato cittadino, il nostro non ha nulla a che vedere con quanto accaduto il che significa che qualcuno ha interesse a metterci in cattiva luce e accollarci una responsabilità che non abbiamo e non possiamo accettare. Quando ci siamo resi conto di quello che era successo in Via Aldo Moro ci siamo recati subito sul posto e noi stessi abbiamo chiamato i carabinieri per dichiarare la nostra estraneità al fatto. Non è nostra abitudine, non è nel nostro stile agire così."