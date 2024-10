Villaurbana si appresta ad ospitare la seconda edizione di “A Sa Biddobranesa”, in un triplice appuntamento ricco di eventi che si svolgeranno nelle giornate di sabato 25 novembre, venerdì 1 dicembre e domenica 3 dicembre. L’evento rientra nell’ambito della concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni rientranti nel “Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale”, previste dal bando della legge n.7 della Regione Sardegna.

Musica, danza, poesia, riti e tradizioni saranno il filo conduttore della manifestazione che, come lo scorso anno, si terrà principalmente presso la storica “Butega de tzia Domantiglia”, in via Mazzini 42. Organizzato dall’associazione culturale Biddobrana, si propone di raccontare cultura e tradizione tramite mostre e rassegne, balli e canti, laboratori e gare di poesia.

“L’obiettivo – spiega il presidente Daniel Meloni – è quello di dare continuità al progetto avviato lo scorso anno. In questa edizione, per esempio, il gruppo folk storico verrà affiancato da uno nuovo, composto dai giovani del nostro paese, che rappresentano il futuro dell’associazione. Proprio questo fermento a livello folkloristico da parte delle nuove generazioni rappresenta una novità e una fonte di speranza per quanto riguarda la salvaguardia delle nostre tradizioni”.

“Al nostro lavoro diamo un valore sociale – specifica –. Il nostro intento è quello di non far perdere determinati valori. Stiamo cercando di spronare i giovani a rimanere attaccati alla nostra storia, e il coinvolgimento e l’interesse da parte loro rappresenta una ventata d’aria fresca per la nostra comunità”.

IL PROGRAMMA

Come anticipato, saranno tre giornate ricche di proposte, durante le quali ogni evento principale sarà affiancato da uno collaterale, che contribuirà ad arricchire il calendario.

SABATO 25 NOVEMBRE. La prima giornata si aprirà con le due mostre “Bottega storica” e “Il legno e le sue forme”, con le opere dell’artista locale Franco Lai, in via Mazzini 42, alle ore 16. Alle 17:30, in piazza del Municipio, la Rassegna folk con: gruppo folk Biddobrana, gruppo mini folk Biddobrana, gruppo folk Proloco Samugheo, gruppo folk Sorgono, Biddobrana folk Young. Seguiranno i balli in piazza animati dai Biddobrana folk Young, Gianni Ore, Stefano Pinna e Roberto Tangianu, che presenterà anche la serata.

VENERDÌ 1 DICEMBRE. La seconda giornata inizierà alle 17, presso “Sa Butega” di via Mazzini 42, con il Laboratorio canto popolare tenuto dal maestro Carlo Crisponi. Alle 19, presso la Chiesa parrocchiale Santa Margherita V.M., la Rassegna corale con la partecipazione di: gruppo coro “Mariedda” Villaurbana, coro polifonico di Bonarcado diretto dal maestro Michele Turnu, coro Ghentiana di Ruinas diretto dal maestro Gianni Puddu, su cuncordu “Sos zovanos de su Rosariu” di Santulussurgiu, Monica Pintus (voce solista) accompagnata alla tastiera dal maestro Michele Turnu. Presenterà la serata Roberto Tangianu e la diretta verrà trasmessa su Sardegna Live.

DOMENICA 3 DICEMBRE. L’ultimo appuntamento prenderà il via alle 15, ancora presso “Sa Butega”, quando si terrà la Gara a s’arrepentina con Alberto Atzori, Ignazio Lasi e Giampaolo Nucis, accompagnati da Gianni Ore alla fisarmonica. Alle 17:30, presso il centro socio-culturale di via Montegranatico, la presentazione del libro “A sa Biddobranesa, abbigliamento della comunità di Villaurbana tra l’Ottocento e il Novecento”.