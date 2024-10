+++Villasimius. Trovati i corpi dei 2 sub dispersi

Sono riprese all'alba le ricerche di Stefano Bianchelli, 56 anni, e Mario Perniciano, di 60, i due sub dispersi da domenica sera nelle acque antistanti Villasimius, in un tratto di mare dove è adagiato il relitto del piroscafo San Maro, a una profondità di oltre 100 metri.

Di loro non si hanno notizie da quasi 48 ore. Bianchelli è proprietario di uno dei diving più longevi della località turistica sulla costa della Sardegna sud orientale; mentre Perniciano è un amico che era andato con lui per piazzare delle boe vicino al relitto della nave affondata l'1 giugno del 1941.

Una immersione per sub esperti come loro. Oltre alle motovedette e agli elicotteri della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco, da questa mattina è atteso anche il cacciamine Gaeta con a bordo i palombari della Marina Militare che immergeranno un robot di profondità per arrivare a l relitto. Già ieri ci aveva provato il robot rov dei vigili del fuoco, ma senza trovare nulla. Oggi l'attività verrà intensificata anche perché tra domani e giovedì è atteso un peggioramento delle condizioni meteo marine che potrebbero costringere la macchina dei soccorsi a fermarsi.