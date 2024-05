Villasimius. Trovati i corpi dei 2 sub dispersi

Sono stati avvistatati dal robot della Marina Militare a 106 metri di profondità, uno accanto all'altro

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati avvistatati dal robot della Marina Militare a 106 metri di profondità (non 200 metri come inizialmente appreso), uno accanto all’altro, e a circa 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco i corpi di Stefano Bianchelli, di 56 anni, e Mario Perniciano, di 60, i due sub dispersi al largo di Villasimius domenica durante un'immersione per piazzare delle boe vicino al relitto della nave affondata l'1 giugno del 1941.

Bianchelli era il proprietario di uno dei diving più longevi della località turistica sulla costa della Sardegna sud orientale, mentre Perniciano un amico che era andato con lui per piazzare delle boe vicino al relitto della nave affondata l'1 giugno del 1941. Una immersione per sub esperti come loro. 

Sarà la pm Rita Cariello della Procura di Cagliari, che si sta occupando della vicenda, a valutare come procedere per il recupero dei corpi dei sub. La pm si confronterà con la Capitaneria di porto che sta coordinando le operazioni e con i vigili del fuoco e insieme si deciderà come procederanno le operazioni.