Due persone sono state denunciate dal Corpo Forestale dopo un’attività portata a termine dagli agenti della stazione di Muravera. Sequestrati inoltre lacci per cinghiali, trappole e reti per l’uccellagione.

Una pattuglia del Corpo Forestale ha trovato in località Turri Motta, nell’agro di Villaputzu, le trappole armate per la cattura dei cinghiali, attratti mediante un’esca di mandorle. Il Reparto ha dunque organizzato un appostamento per assicurare alla giustizia i bracconieri.

Puntualmente alle 7 del mattino due uomini si sono recati nella zona per controllare le trappole ma anziché trovare le prede, si sono imbattuti nella pattuglia della Forestale. I bracconieri sono stati immediatamente fermati e identificati e le indagini sono proseguite mediante perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Inoltre tutta l’area è stata liberata dalle numerose trappole piazzate per la cattura.

“I due, denunciati a piede libero, sono bracconieri abituali che agiscono nella ricerca dei proventi della vendita della selvaggina” fanno sapere dal Corpo Forestale. Si tratta di un disoccupato che percepisce il reddito di cittadinanza e di un giardiniere.