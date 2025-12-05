Nella giornata del 5 dicembre 2025, i Carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in Sardegna. A Villacidro, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 24enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, per scontare una pena definitiva di un anno, undici mesi e diciannove giorni di reclusione. I reati contestati riguardano lesioni personali e concorso in furto aggravato. Il giovane è stato rintracciato presso la comunità in cui era ospitato, accompagnato in caserma per le formalità di rito e tradotto alla Casa Circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Sempre nella mattinata, a Cagliari, i Carabinieri della Stazione Sant’Avendrace hanno eseguito la sospensione degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere di un 34enne disoccupato residente in città, già noto alle Forze dell’Ordine. La misura è stata disposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari a seguito dell’aggravamento della condotta dell’uomo, che aveva ripetutamente violato le prescrizioni imposte dai domiciliari. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito in caserma, l’indagato è stato condotto alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.