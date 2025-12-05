Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 38enne disoccupato, celibe e residente nel centro turistico, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è accusato di atti persecutori, lesioni personali aggravate, tentata rapina e violazione di domicilio aggravato.

Secondo le denunce presentate nel novembre scorso da una ex compagna, le condotte persecutorie dell’indagato si sarebbero protratte dall’ottobre 2024 al novembre 2025 e avrebbero incluso telefonate e messaggi minacciosi, pedinamenti e appostamenti, tutti finalizzati a riallacciare la relazione sentimentale interrotta.

I Carabinieri hanno informato tempestivamente la Procura della Repubblica di Cagliari, che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare, accolta poi dal GIP. Una volta rintracciato, l’uomo è stato accompagnato in caserma a Villasimius per le formalità di rito e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.