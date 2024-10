Da oggi è in vigore, per motivi di protezione civile, viabilità e pubblica sicurezza, il divieto di sosta temporaneo lungo il Viale I Maggio in corrispondenza del tratto di carreggiata priva di marciapiede.

E’ quanto fa sapere il Comune di Alghero.

Il divieto, come disposto dall'ordinanza dirigenziale nr.261 dell'area sicurezza e vigilanza datata maggio 2018, sarà ricompreso tra via del Libeccio e la rotatoria con Viale Burruni, con esclusione degli spazi attrezzati dove sono stati individuati gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide.

Previste però anche due nuove aree sosta di proprietà comunale ad ingresso libero: la prima in corrispondenza dello sterrato ricompreso tra la cosiddetta "Villa Segni" e il Palazzo dei Congressi; la seconda, pavimentata, nell'area esterna del Pala Congressi.

"Con l'interdizione alla sosta lungo carreggiata - spiega il Comune - s'intende attuare tutte le prescrizioni previste in ottica della prevenzione incendi: la presenza di sterpaglie e materiale vegetale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature, infatti, cosi come ampiamente dimostrato dall'incendio che ha interessato due autovetture la passata stagione estiva e che soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito il propagarsi delle fiamme, obbliga a misure alternative".

I lavori per il posizionamento della relativa segnaletica verticale lungo Viale I Maggio, compresa la segnalazione delle nuove aree parcheggio, inizieranno lunedì alle ore 7.