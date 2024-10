Un viaggio d’istruzione a Roma per concludere al meglio i tre anni di scuola media.

Un viaggio programmato e organizzato dall'inizio dell'anno scolastico dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Gavoi.

A essere coinvolti in questa esperienza lontano dai banchi, ma in stretto contatto con l’arte, la cultura e tutto ciò che riguarda la storia del nostro Paese, sono stati gli studenti delle scuole medie di Gavoi, Ollolai e Olzai.

“Un ricco, interessante e intenso viaggio d’istruzione a Roma – dicono con soddisfazione gli insegnanti -. Un'occasione irripetibile, che certamente completa l'esperienza didattica e di studio del mondo reale, politico e istituzionale del nostro Paese”.

Gli studenti hanno visitato Palazzo Madama, sede del Senato, il Palazzo del Quirinale, che ospita l'appartamento del presidente della Repubblica italiana e conta 1.200 stanze.

“Le sale ricche di preziosi arredi, tappeti e arazzi – raccontano i professori - hanno catturato i ragazzi che dalla guida hanno ascoltato la storia dell’antica residenza dei papi”.

E ancora, non sono mancate le tappe nei luoghi d’interesse storico/culturale/artistico: Fontana di Trevi, Piazza Navona , Colosseo, Piazza Venezia, Altare della patria, Fori imperiali, Campidoglio, Piazza di Spagna, Montecitorio, Piazza Colonna , Basilica di San Pietro e, infine, passeggiata lungo il fiume Tevere.

“Un'esperienza indimenticabile – concludono gli insegnanti - per i ragazzi e per gli adulti che insieme e vicendevolmente imparano e crescono, e speriamo siano occasioni che si ripetano ancora per consolidare e rafforzare il primo dei principi di convivenza civile, di affiatamento e condivisione anche dei nostri piccoli comuni. Un successo, in barba alle guerre di campanile che talvolta aleggiano nei nostri piccoli confini . I nostri ragazzi hanno dimostrato che si può fare!”.

Foto copertina tratta da palazzo.quirinale.it