Stamane al Mise la trattativa per la vertenza Meridiana dopo che a tarda notte, ieri, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, è stato trovato un accordo per la parte contrattuale mentre è rimasta "inesplorata" la questione degli esuberi.

L'intesa riguarda la parte del contratto nazionale - secondo quanto richiesto più volte dai rappresentati dei lavoratori - al quale verrà applicato un integrativo secondo di livello che disciplina una serie di voci tra cui quelle retributive con la previsione di una diminuzione media del 20%.

Oggi i sindacati, azienda e vice ministro Teresa Bellanova si incontrano per affrontare il problema degli esuberi. Si tratta di 325 lavoratori che dovrebbero uscire dopo che altri 150 hanno accettato la mobilità. Secondo i sindacati si può trattare per almeno 96 lavoratori: 48 assistenti di volo, 8 del personale a terra e 40 della Maintenance.

Per quanto riguarda gli assistenti di volo - sempre secondo i rappresentanti dei lavoratori - i 48 recuperati seguendo lo sviluppo dello stesso piano annunciato dalla Qatar Airways, che dovrebbe entrare nella partnership con Meridiana al 49%.

Per il settore manutenzione invece, il sindacato chiede un accordo sull'organizzazione del lavoro, con eventuale maggiore impegno degli addetti durante l'inverno, in modo da evitare i licenziamenti. Per recuperare gli 8 esuberi del personale a terra si potrebbe infine applicare un meccanismo di solidarietà.