Si va verso un accordo quadro che prevede 406 esuberi per risolvere la vertenza Meridiana. Nel corso della riunione di oggi al Mise - secondo quanto apprende l'Agi - e' stata raggiunta un'intesa che prevede, in vista della partnership con la Qatar Airways che entra al 49%, l'accettazione del contratto nazionale, con un integrativo di secondo livello che si sostanzierebbe in un taglio delle retribuzioni del 20%, e un ulteriore calo dei licenziamenti.

Dai 527 previsti nella proposta iniziale del futuro partner di Meridiana si scenderebbe infatti a 406, di cui 325 assistenti di volo, 41 addetti del personale a terra e 40 del settore manutenzioni.

Un accordo, quello che dovrebbe essere firmato stasera alla presenza del ministro Graziano Delrio, che vincola Meridiana solo se dovesse andare a buon fine la trattativa con la Qatar Airways.