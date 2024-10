"Meridiana ha accolto positivamente l'invito delle Istituzioni per una temporanea interruzione della procedura di mobilita' sino al 21 ottobre 2014".

Lo sottolinea la stessa azienda, in un comunicato diramato dopo l'incontro di stasera.

"In occasione dell'incontro tenutosi oggi con le rappresentanze sindacali e professionali dei lavoratori, alla presenza dei Ministri del Lavoro e dei Trasporti e dei Rappresentanti delle regioni Sardegna e Lombardia, Meridiana ha illustrato la situazione dell'Azienda e le sue prospettive di sviluppo, nonche' le ragioni dell'avvio della procedura di mobilita' gia' prevista dai pregressi accordi del 2011 e 2012", si legge nel comunicato, "Meridiana ha accolto positivamente l'invito delle Istituzioni per una temporanea interruzione della procedura di mobilita' sino al 21 ottobre 2014, al fine di creare le migliori condizioni per un dialogo sereno e costruttivo tra tutte le parti sotto l'egida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Istituzioni regionali".

"Durante questo periodo di tempo e' stato programmato un ciclo serrato di incontri finalizzato a trovare un accordo per la migliore gestione e articolazione degli esuberi, fermo restando l'obiettivo primario del rilancio dell'Azienda", conclude il comunicato.