"In merito al comunicato stampa uscito a nome della neo nata associazione Più Sardegna, Questo è il link https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/41994/vertenza-latte-pastori-divisi Nenneddu Sanna e Gianuario Falchi ci tengono a precisare che mai e poi mai hanno preteso di rappresentare tutti i pastori della Sardegna, ma ci teniamo a precisare che nemmeno l'associazione Più Sardegna rappresenta tutti i pastori , riteniamo questo comunicato privo di ogni senso logico e atto ad attaccare due "pastori" ormai evidentemente scomodi, visto e considerato che il nostro intento era ed è di cercare di invertire la rotta e far scaturire da quella protesta di febbraio le regole certe per il prossimo futuro e non i soliti contentini dei vari politici di turno, che hanno il solo scopo di tenersi ben salda la poltrona , fino ad oggi non ci siamo mai permessi di attaccare l'associazione Più Sardegna e nessun Movimento, visto e considerato che siamo due pastori non auto-plocamati, come sostengono loro, ma riconosciuti da quei pastori che a febbraio hanno buttato il loro latte stufi di associazioni, movimenti e politici inutili ( dove noi stessi ci riconosciamo), siamo pastori e non burattini e io Nenneddu Sanna ritengo che questo comunicato sia frutto del mio attacco all'assessore Murgia molto vicina all'associazione Più Sardegna, abbiamo sempre fatto le cose non da soli ma con il consiglio di tantissimi nostri colleghi , che non sono ne Più Sardegna ne altro con il solo obbiettivo di riportare dignità al nostro lavoro e non con l'intento di salvare poltrone , prenderci meriti e medaglie,visto che viviamo di pastorizia e non di gloria. Noi vogliamo continuare a fare i pastori quelli veri e non i burattini e i tira piedi di assessori e politici, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni e nessuno è padrone di decidere quando e come tappare la bocca ai pastori liberi".