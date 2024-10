Verranno trasferiti domani con un traghetto di linea, gli animali dell'Odry zoo di Guspini, in provincia di Cagliari, sequestrato nel giugno scorso dal Corpo Forestale dello Stato per mancanza di autorizzazioni.

La tigre Max insieme a sei leopardi e tre scimmie verranno imbarcati alle 17 su una nave che dalla Sardegna li porterà in continente. Max, un maschio di 12 anni, nato in un circo e sempre vissuto in cattività all'interno dello zoo sardo, verrà trasferito in un altro zoo di Ravenna.

Così come continueranno la vita in uno zoo in provincia di Padova i sei leopardi, due maschi di 16 e 12 anni e quattro femmine tra i 2 e i 10 anni di età (tra cui una pantera nera della stessa famiglia del leopardo).

In un centro di recupero per la fauna selvatica di Roma finiranno invece le tre scimmie sequestrate all'Odry zoo.