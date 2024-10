Sono stati resi noti i nomi dei vincitori della ventisettesima edizione Premio Letterario della Montagna “Montanaru” di Desulo.

Per la sezione poesia il primo premio è andato a Eliano Cau di Neoneli con la poesia “Sa làntia ‘e sa vida”, il secondo a Giovanni Piga di Nuoro con “Ite apo a dassare…?” e il terzo a Gino Farris di Nuoro con “S’umbra mala (ispopulamentu)”.

Le menzioni sono state assegnate a Gonario Carta Brocca di Dorgali per “De lughe riscatu chircande”, Sandro Chiappori di Cagliari per “Bai limba” e Andrea Columbano di Calangianus per “Strau… mischinu”.

Per la sezione prosa il primo premio se lo è aggiudicato Sandro Biccai di Sindia con “Sas peleas de sa vida”, il secondo Ida Patta di Samugheo con “Orrubiedda sa pudda iscaminada” e il Giovanni Chessa di Torpè con “Contos de un òmine isperiende”. Menzioni per Salvatore Monni di Dorgali con “Preide Chirigu” ed Eliano Cau di Neoneli “Bos incumando, fizos bonidade”.

Per lasezione sonetto in lingua sarda, nella variante desulese, il primo premio è per Sebastiano Michele Loddo “In memoria”, il secondo per Anna Laura Floris con “Adios” e il terzo per Angelo Floris con “Arregodos e presente”. A Giovanni Lai con “Is tittasa” e Salvatore Frau con “Bell’ibettu!” sono andate le menzioni.

La cerimonia di premiazione, presentata da Lucia Cossu, si terrà giovedì 1 novembre alle 17.00 presso la sala conferenze dell’Istituto Comprensivo. La serata sarà aperta dai saluti dell’Assessora alla cultura di Desulo Antonella Frongia e dall’intervento del sindaco di Desulo, Gigi Littarru.

In programma anche la partecipazione del Trio Elikes composto da Pierluigi Manca (contrabbasso), Giampaolo Selloni (piano) e Monica Corimbi (voce).