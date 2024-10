Venerdì 13 Luglio, Ardara ritornerà ad essere la capitale del Giudicato di Torres. Danze, musica, degustazioni e giochi medievali faranno da cornice all'evento “All'ombra della basilica...”, che avrà luogo nella splendida cornice della Chiesa di Nostra Signora del Regno.

Una giusta atmosfera medievale che avrà inizio alle 18.00, con la visita guidata all'antica Basilica dedicata alla Madonna. Alle 18.30 gli antichi costumi medievali del locale gruppo storico sfileranno per le vie del paese. Dalle 19.00, il protagonista sarà il giornalista e scrittore Vindice Lecis che presenterà i suoi libri, entrambi editi per la casa editrice “Condaghes”, “Bujakesos-Le guardie del giudice”, “Il Condaghe Segreto” e “Judikes”.

Dalle 20.00, le dame e cavalieri che parteciperanno all'evento potranno degustare, grazie al Gruppo Storico Medievale di Ardara, pietanze e bevande medievali (5 euro a persona), come la zuppa di ceci, 1 bicchiere di ippocraso (vino speziato medievale), 1 bicchiere di acqua e il dolce. La cauzione per le stoviglie e i bicchieri di terracotta sarà di 10 euro. Quest'ultima potrà essere lasciata agli organizzatori qualora si decidesse di portarli a casa come suovenirs, L'appuntamento sarà arricchito da danze, musiche e giochi del Medioevo.